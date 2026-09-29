Serie D. Pippo Romano è il nuovo tecnico del Gela; Aurelio Lo Bianco nuovo direttore sportivo

Il Gela Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Pippo Romano, che assume il ruolo di nuovo allenatore dei biancazzurri. A ricoprire l’incarico di direttore sportivo sarà, invece, Aurelio Lo Bianco, chiamato a proseguire e rafforzare il lavoro di costruzione del progetto sportivo della Società. Due nuove figure, due professionalità alle quali il Gela Calcio affida con convinzione una fase importante del proprio percorso.

La Società riparte con fiducia, determinazione e ambizione, ma soprattutto con la consapevolezza che il campionato è ancora lungo e che ci sono tutte le condizioni per costruire insieme il percorso che il Gela Calcio merita. Ad Aurelio Lo Bianco e a Pippo Romano, il più sincero benvenuto da parte del Presidente Maurizio Melfa e della Società tutta.