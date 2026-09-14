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Serie A, oggi Inter-Udinese 0-0 – Diretta

AdnKronos

Serie A, oggi Inter-Udinese 0-0 – Diretta

Lun, 14/09/2026 - 19:54

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(Adnkronos) – Dopo il ko di martedì scorso al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League, l'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 14 settembre, i nerazzurri ospitano l'Udinese a San Siro nell'ultimo match della quarta giornata di campionato. Nelle prime tre giornate la squadra di Chivu ha ottenuto tre vittorie contro Monza, Cagliari e Napoli, mentre i bianconeri friulani hanno pareggiato con il Como, sconfitto il Monza e perso con la Lazio.  Le due squadre torneranno in campo sabato prossimo 19 settembre l'Udinese alle 15 in casa contro il Cagliari, l'Inter in trasferta alle 18 all'Olimpico contro la Roma.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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