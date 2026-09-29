Caltanissetta, deposta una corona d’alloro alla stele dedicata ai caduti della Polizia

Questa mattina, in occasione della festività di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato e della città di Caltanissetta, prima della celebrazione della Messa Pontificale in Cattedrale alle 10.30, è stata deposta una corona d’alloro alla stele dedicata ai caduti della Polizia di Stato da parte del Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra, alla presenza del Vicario del Prefetto Ferdinando Trombadore, del Vicario del Vescovo della Diocesi di Caltanissetta Mons. Onofrio Castelli, del Sindaco Walter Tesauro e del cappellano della Polizia di Stato.









Alla deposizione hanno partecipato i funzionari e il personale della Polizia di Stato, le sezioni ANPS di Caltanissetta e Gela, gli atleti della locale sezione giovanile delle Fiamme Oro e le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno.