Salute

Serie A, Napoli-Bologna, annullato il gol al 6′ del rossoblu Theate – Cosa è successo

AdnKronos

Serie A, Napoli-Bologna, annullato il gol al 6′ del rossoblu Theate – Cosa è successo

Dom, 13/09/2026 - 18:17

Condividi su:

(Adnkronos) – Al 6' minuto della sfida del Maradona tra Napoli e Bologna, i rossoblu sono passati in vantaggio con un gol di Theate. Difesa del Napoli presa di sorpresa e colpo di testa del difensore della squadra di tedesco. Esultanza strozzata però dal Var che richiama l'arbitro e annulla per la posizione di fuorigioco millimetrica del difensore del Bologna. Si ricomincia dallo 0-0.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta