San Cataldo, il 5 settembre il Concertone di Fine Estate: Mario Incudine ospite d’eccezione

SAN CATALDO – Domani il Concerto di Fine Estate. Dal 2013 la Giovane Orchestra Sicula è protagonista dell’organizzazione del Concertone di Fine Estate – Città di San Cataldo, un appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi musicali più longevi della città. Tredici edizioni, altrettanti anni di musica, impegno e passione, portati avanti spesso tra difficoltà, ostacoli e sempre nuove sfide.

Anche quest’anno, però, la musica riesce a vincere e a trovare la propria strada.

L’edizione 2026 vedrà infatti la partecipazione di un ospite d’eccezione: Mario Incudine, cantautore e artista siciliano capace di unire tradizione, energia e sensibilità, che sarà affiancato da Corrado Sillitti e Salvatore Bonaffini. Sul palco anche le belle voci di Federica D’Avola e Diego Ales, per una serata pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

A fare da cornice all’evento sarà il monumentale murales “I Grandi di Sicilia”, presso l’Istituto Fascianella, trasformando lo spazio in un vero e proprio teatro a cielo aperto dedicato alla musica e alla cultura siciliana.

Il programma sarà volutamente popolare e trasversale: dalle grandi musiche internazionali alle hit degli anni ’90 e 2000, dalla musica dance reinterpretata in chiave orchestrale fino alle canzoni più amate del mondo del karaoke. Il tutto rigorosamente dal vivo, con la Giovane Orchestra Sicula protagonista di arrangiamenti e accompagnamenti.

Non mancherà inoltre un omaggio ai sapori del territorio. Il pubblico potrà infatti ricevere un “Sacchettino dei Sapori di San Cataldo”, realizzato con i prodotti del Panificio La Vecchia, in collaborazione con Confartigianato Caltanissetta, per unire musica, tradizione e valorizzazione delle eccellenze locali.

La direzione artistica è affidata al maestro Raimondo Capizzi, fondatore e direttore della Giovane Orchestra Sicula, che racconta così la storia di questa manifestazione:

“Tredici anni fa è nato tutto quasi per gioco. Oggi siamo davanti a uno degli eventi musicali più longevi della città. In questi anni sono passati artisti provenienti da programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi, Tu sì que vales e Ti lascio una canzone, oltre a tantissimi grandi artisti del nostro territorio. Quest’anno torna un amico della nostra orchestra, il cantautore siciliano Mario Incudine, con la sua musica travolgente e allo stesso tempo delicata. Ci saranno Corrado Sillitti, Salvatore Bonaffini e tanti altri amici che, come noi, continuano a credere nella propria terra.”

Capizzi non nasconde, però, una nota amara legata al rapporto con le istituzioni:

“Per la prima volta il concerto non ha il Patrocinio del Comune della mia Città, organizzare un evento così articolato, che coinvolge musicisti, artisti, tecnici e tante realtà del territorio, avrebbe bisogno anche del supporto della cosa pubblica. La cultura dovrebbe essere una priorità, soprattutto quando esiste un’orchestra (non tutte le Città le hanno, in Sicilia solo le grandi Metropoli) e un assessorato dedicato. Ringrazio dunque tutti gli sponsor e privati perché è solo grazie a loro se l’evento è stato reso possibile”

Nonostante tutto, il Concertone continua. E forse è proprio questa la sua forza: la capacità della musica di resistere alle difficoltà, di riunire una comunità e di dimostrare che la cultura può nascere e crescere anche grazie alla determinazione di chi continua a crederci.

Dopo tredici edizioni consecutive, la Giovane Orchestra Sicula torna dunque a San Cataldo il 5 settembre 2026 all’Istituto Fascianella, con la stessa energia del primo anno, ma con una storia ormai importante alle spalle: una storia fatta di musica, territorio, artisti, giovani e soprattutto della volontà di non lasciare che la cultura smetta di suonare.