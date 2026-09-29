Salvatore Geraci vola alla Maratona di Berlino: nuovo primato personale migliorato di 2 minuti

Davvero eccellente la prestazione del podista serradifalchese Salvatore Geraci, atleta della Monti Rossi Nicolosi, protagonista alla Maratona di Berlino con il tempo di 2h37’23”. Il giovane podista, originario di Serradifalco, ha migliorato di quasi due minuti il precedente primato personale di 2h39’06”, realizzato alla Maratona di Roma.
Un nuovo acuto sulla distanza dei 42,195 km per Geraci, che a Berlino ha firmato, in maniera indiscutibile, una delle prestazioni più significative della sua carriera.