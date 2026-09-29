Roma, pino secolare cade su un palazzo in zona Salaria: residenti bloccati

(Adnkronos) – Un enorme pino secolare è caduto oggi a Roma, in via di Trasone 58, nella zona di piazza Vescovio, intorno alle 17 di questo pomeriggio, abbattendosi sull'ingresso di una palazzina di quattro piani, provocando ingenti danni allo stabile senza per fortuna provocare feriti. E' quanto apprende l'Adnkronos da persone sul posto, dove, al momento stanno operando i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale. E' interrotta l'erogazione di luce e acqua ma almeno 4-5 persone sono ancora nel palazzo, impossibilitate a uscire perché l'enorme tronco ostruisce il vialetto di ingresso.

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