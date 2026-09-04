Nissa, una nuova casa per i tifosi biancoscudati: oggi l’inaugurazione della sede dell’Official Nissa Club “Maestro Raffaele Ammendola”

CALTANISSETTA – Una nuova casa per vivere insieme la passione biancoscudata. È una giornata importante per l’Official Nissa Club “Maestro Raffaele Ammendola”, che oggi, venerdì 4 settembre, alle ore 19, inaugurerà ufficialmente la propria nuova sede.

I locali si trovano in via Gregorio XVI 7D, alle spalle dell’ex pasticceria Romana, nella piazzetta dei Marinai. Un luogo che il Club vuole trasformare in un autentico punto di riferimento per tutti coloro che condividono l’amore per la Nissa.



Non semplicemente quattro mura, dunque, ma uno spazio nel quale bandiere, sciarpe, fotografie e colori biancoscudati racconteranno una passione che attraversa generazioni e che continua ad accompagnare la squadra dentro e fuori dallo stadio.

L’inaugurazione rappresenta anche un momento particolarmente significativo nella giovane storia dell’Official Nissa Club “Maestro Raffaele Ammendola”. Con l’avvio della seconda stagione di attività, infatti, il sodalizio compie un altro passo nel proprio percorso di crescita, dando una sede fisica a quell’idea di appartenenza e aggregazione che ne ha accompagnato la nascita.

Lo slogan “Stiamo Arrivando” assume così un significato ancora più concreto: una porta aperta, le luci accese e un luogo pronto ad accogliere i tifosi per condividere partite, iniziative, ricordi e soprattutto la comune fede nei colori della Nissa.

Per la giornata inaugurale le porte saranno aperte a tutti i tifosi biancoscudati, anche a chi non è socio del Club. L’invito degli organizzatori è quello di partecipare e conoscere da vicino quanto realizzato.



«Una sede senza la sua gente è solo un indirizzo. Con voi, diventa casa», è il messaggio con cui l’Official Nissa Club “Maestro Raffaele Ammendola” chiama a raccolta il popolo biancoscudato.

L’appuntamento è dunque per oggi, venerdì 4 settembre, alle ore 19, in via Gregorio XVI 7D. Un nuovo spazio che nasce nel cuore della città con l’ambizione di diventare, giorno dopo giorno, una vera casa per la grande famiglia dei tifosi della Nissa.