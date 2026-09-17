Nadal torna in campo: l’annuncio a sorpresa e la data del match

(Adnkronos) – Dopo aver salutato il tennis professionistico, Rafa Nadal si prepara a tornare in campo. Nessuno scherzo, solo… un nuovo contesto. Il prossimo 3 ottobre, il campione spagnolo sarà protagonista di una giornata speciale alla Rafa Nadal Academy di Manacor, organizzata per celebrare il decimo anniversario della struttura. Un evento che offrirà ai tifosi e agli appassionati l’occasione di rivedere all’opera uno dei grandi protagonisti della storia del tennis. Nadal tornerà così a impugnare la racchetta davanti al pubblico proprio nella sua città in un appuntamento dal forte significato simbolico, che segnerà il suo ritorno dopo il ritiro dal circuito professionistico. L’ultimo match ufficiale della sua carriera risale al novembre 2024 con la Spagna, nelle finali di Coppa Davis a Malaga.

Cosa si sa sul ritorno di Nadal? La giornata dell'evento prenderà intanto il via alle 17 con il Rafa Nadal Academy Slam, un’esibizione che vedrà il campione maiorchino in campo insieme ad alcuni dei protagonisti che hanno accompagnato il suo straordinario percorso sportivo. Tra gli invitati ci saranno vecchi avversari e amici che hanno condiviso con il fuoriclasse spagnolo momenti importanti della carriera. Restano però ancora da scoprire gli altri partecipanti. I loro nomi non sono stati ancora ufficializzati dall'Accademia e sono attesi nuovi dettagli nei prossimi giorni.

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