McEnroe snobba Zverev: “Sinner e Alcaraz tornate presto”

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Alexander Zverev ha conquistato il suo primo Us Open, coronando una stagione fantastica che lo ha visto vincitore anche al Roland Garros e finalista a Wimbledon ma il tedesco sembra non convincere John McEnroe. Dopo il trionfo del 29enne di Amburgo a New York, l'ex campione americano ha lanciato un appello in diretta a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Rimettetevi in salute, per favore", poche parole dette al termine del commento tecnico sul successo su Ben Shelton del numero 2 del mondo, come a dire che la sua esplosione ai massimi livelli non sia comunque sufficiente a riempire il vuoto lasciato dai due grandi rivali.

Sinner è fermo dal successo a Wimbledon per i problemi a un ginocchio, Alcaraz è rientrato proprio a New York dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso e sta cercando di ritrovare la condizione ottimale.

Zverev intanto ha sfruttato l'occasione e si è preso New York, confermandosi tra i migliori del mondo ma il pubblico, ed evidentemente anche 'SuperMac', continuano ad aspettare soprattutto la sfida tra l'italiano e lo spagnolo, diventata la rivalità simbolo del tennis moderno. Ed è proprio questo il paradosso: Zverev vince, ma l'attenzione finisce ancora una volta sugli altri due. Il tedesco ora dovrà dimostrare di poter stare allo stesso tavolo anche quando Sinner e Alcaraz saranno al cento per cento.

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