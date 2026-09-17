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Jet russi violano lo spazio aereo della Lituania, intervengono i caccia italiani

AdnKronos

Jet russi violano lo spazio aereo della Lituania, intervengono i caccia italiani

Gio, 17/09/2026 - 20:12

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(Adnkronos) – Secondo quanto apprende l'Adnkronos, due caccia della Task Force Air 'Baltic Thunder III' dell'Aeronautica Militare italiana sono decollati dalla base in Lituania in modalità scramble, dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi, riaccompagnati fuori dallo spazio aereo dell'Alleanza. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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