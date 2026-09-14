Incidente sulla A21, tir travolge auto ferme per tamponamento: un morto e due feriti gravi

(Adnkronos) – Un morto e due donne ferite e trasportate in gravi condizioni in due diversi ospedali della Lombardia sono il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato questa notte sull’autostrada Torino-Piacenza nel tratto compreso tra Stradella e Castelsangiovanni. Secondo quando si è appreso, poco prima della mezzanotte si sarebbe verificato un primo, lieve, tamponamento tra tre autovetture. Dopo, però, sul posto è sopraggiunto un tir che non sarebbe riuscito a evitare né le auto ferme né il conducente di una di queste che era sceso dalla vettura, travolgendoli. Per l’automobilista a nulla sono serviti i tentativi di salvarlo dei sanitari giunti sul posto mentre due donne, una delle quali in gravissime condizioni, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Illeso il guidatore del tir. I rilievi dell’incidente sono affidati alla polizia stradale di Alessandria Ovest cui spetta il compito di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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