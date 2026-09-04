Inaugurata la nuova sede dell’APS Official Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola

CALTANISSETTA. E’ stata una splendida serata quella dell’inaugurazione della nuova sede dell’APS Official Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola. Tanta gente, con in testa il Sindaco Walter Tesauro, il Presidente del Consiglio Bruzzaniti, l’Assessore allo sport Toti Petrantoni, il Patron Luca Giovannone, il Vicepresidente Savio Ferreri, il DS Lorenzo Giovannone ed, a sorpresa, il Mister Ciccio Di Gaetano, oltre ai giocatori della Nissa Agnello, Rapisarda, Bruno, Catalano e Di Grazia.

“La nuova casa dei tifosi biancoscudati è piaciuta a tutti – ha sottolineato Alessio Cordova che, di questa iniziativa è sempre stato l’anima organizzativa. Considerato il numero inaspettato di autorità, dirigenti e giocatori, la presentazione è stata un po’ più lunga del previsto, ma è stata di gradimento per tutti i presenti, oltre che per quanti erano collegati in streaming.

Adesso la nuova sede del Club Nissa è pronta, squadra e dirigenza pure, ed i tifosi non vedono l’ora di sostenere i ragazzi che indossano la maglia della Nissa. La nuova sede dell’APS Official Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola si trova in via Gregorio XVI 7D, alle spalle dell’ex pasticceria Romana, nella piazzetta dei Marinai. Sarà questa la casa di tutti i tifosi biancoscudati, il posto nel quale ogni bandiera esposta, ogni sciarpa appesa, ogni foto alla parete racconterà un pezzo della fede Nissa, una porta aperta, delle sedie pronte ad accogliere chiunque voglia sedersi ed essere parte della grande famiglia biancoscudata.