“Il mio piatto è più buono”, litiga col cugino in cucina e lo uccide

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"Cucino meglio io". Litiga con il cugino tra i fornelli, gli spara e lo uccide. Ervin Joaquin Gutierrez, 22 annI, è stato arrestato per l'omicidio del cugino Nathaniel Cavazos, 25 anni, in un appartamento di Albuquerque, in New Mexico. Secondo la ricostruzione proposta da emittenti affiliate alla Nbc, i due giovani il 27 agosto erano in compagnia di altri parenti e stavano bevendo e cucinando enchiladas, le tortillas ripiene che costituiscono un piatto tipico della cucina messicana. Secondo la testimonianza di un altro cugino, la situazione sarebbe degenerata dopo una discussione sulle abilità culinarie dei due giovani: entrambi si ritenevano più bravi nella preparazione delle enchiladas più piccanti. Dalle parole, i due cugini sarebbero passati alle mani. "Siamo una famiglia, come puoi farmi questo?", avrebbe detto Gutierrez prima di fare fuoco con una pistola. Cavazos è stato colpito alla schiena 3 o 4 volte mentre cercava di allontanarsi. I colpi sarebbero stati esplosi da circa 3 metri. Dopo aver sparato, Gutierrez ha lasciato l'appartamento prima delle 23, quando sono arrivati gli agenti della polizia. Durante la fuga, ha contattato alcuni parenti su Snapchat chiedendo ''Ma è morto sul serio?. Non volevo ucciderlo, ma non volevo che lui uccidesse me".

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