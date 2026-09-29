Grillo vede Stroppa a Roma e pensa al futuro: IA e giovani al centro del progetto

(Adnkronos) – "Al momento ci sono idee, una direzione, una bozza di programma che possa dare una proposta concreta al Paese". Un progetto, sottolineano fonti ben informate all'Adnkronos, rivolto ai più giovani e che punta tutto sulla tecnologia. Che dovrebbe aiutare tutti e non arricchire solo i soliti noti. E' questo il menù che oggi avrebbe accompagnato Beppe Grillo e Andrea Stroppa nel loro pranzo all'Hotel Forum, storico quartiere generale dell'ex garante del Movimento 5 stelle nella Capitale. Arrivato a Roma ieri per partecipare alla festa per la Repubblica cinese organizzata dall'ambasciata, in cui era invitato anche Massimo D'Alema, oggi Grillo sembra proprio stia tessendo la tela per altri progetti. Il via vai di persone che orbitano ancora nella sua stella tra ex parlamentari e Stroppa, infatti, sembra essere un ulteriore segnale di quello che il comico genovese ha in mente. Nonostante, infatti, poco più di una settimana fa, ospite di Fedez e Mr. Marra a Pulp Podcast, il fondatore dei pentastellati abbia sbarrato la strada a un suo ritorno nella politica e all'idea di creare un partito perché "non ho il potere, le facoltà di farlo", l'incontro con l'informatico, investitore e noto alle cronache per il legame con Elon Musk sembra un altro passo verso quella direzione dopo lo stato di WhatsApp criptico e critico nei confronti del Movimento 5 stelle e il ritorno in scena dopo mesi di silenzio. Segnali e passi che forse non sono da attribuire solo alla volontà di andare avanti per la strada di 'strappare' il nome e il simbolo a Giuseppe Conte. Perché se per il momento si tratta di input, magari un piano ben congegnato per dettare l'agenda alla politica su temi molto delicati, non è detto che un domani non si possano tradurre in un partito, un'associazione o anche, semplicemente, un progetto che possa svegliare dal sonno i politici, che su certi argomenti sembrano dormire profondamente.

In Italia, è il senso del ragionamento che muoverebbe Grillo e Stroppa, le innovazioni arrivano tardi, così come le contro misure. Sull'intelligenza artificiale, per esempio, sembra di essere indietro di anni, mentre questa tecnologia già oggi e ancora di più nei prossimi mesi dovrà essere implementata e governata.

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