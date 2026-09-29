Gilardino è nuovo allenatore del Parma

(Adnkronos) – Ora è ufficiale: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma al posto di Carlos Cuesta. Lo ha annunciato il club emiliano con una nota sul proprio sito web. "Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblù. Al termine della lunga carriera da calciatore, poi, ha intrapreso il percorso da allenatore con Rezzato, Pro Vercelli, Genoa e Pisa, prima di diventare – oggi – la nuova guida tecnica del Parma. Di seguito anche lo staff tecnico che affiancherà Mister Gilardino:Gaetano Caridi – Allenatore in SecondaFrancesco Valiani – Collaboratore TecnicoAntonio Bovenzi – Preparatore AtleticoMirco Vecchi – Match Analyst Ad Alberto Gilardino e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del Ceo Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblù".

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