Coppa Italia Promozione. Il 30 settembre c’è il ritorno del 1° turno: Real Gela, Sommatinese e Serradifalco a caccia della qualificazione

Si gioca mercoledì 30 settembre il ritorno del primo turno della Coppa Italia di Promozione. Sono tre le squadre del Nisseno che partecipano a questa competizione. La prima è il Real Gela che, all’andata, ha perso 2-0 a Caltagirone contro il Qal’At, la seconda è la Sommatinese che, all’andata, ha perso 2-1 sul campo della Barrese, e la terza è il Serradifalco Calcio che, all’andata, ha pareggiato 1-1 sul campo del Sant’Anna a Calascibetta.

Le prime due a scendere in campo saranno il Real Gela di Angelo Gaccione (nella foto) e la Sommatinese. Il Real Gela affronterà al “Vincenzo Presti” i calatini del Qal’At in un match che si annuncia impegnativo. Il 2-0 costituisce un buon tesoretto per la squadra ospite, anche se non si può certo dire che costituisca requisito in grado di mettere i calatini al riparo da qualsiasi sorpresa. Il Real Gela è squadra in crescita e vorrà dimostrarlo in casa cercando di ribaltare il risultato dell’andata. Arbitrerà Real Gela – Qal’At Tommaso Piccitto di Ragusa, con guardalinee Leonardo Zervasi e Rosario Pio Bonsignore di Caltanissetta.

Sempre alle 15,30 al “Peppe Tricoli” la Sommatinese di Salvatore Sammartino (nella foto sotto) proverà a superare il turno contro la Barrese. Qui si annuncia, sulla carta, un match infuocato, anche perché il 2-1 dell’andata potrebbe aiutare non poco i padroni di casa nell’impresa di superare il turno. La Sommatinese, per altro, dopo il 7-0 all’esordio in campionato rimediato sul campo del Serradifalco, è a caccia di riscatto, per cui sul proprio campo le tenterà tutte, con la sua giovane squadra guidata dai senatori Alessi, Cigna e Pira, per conquistare la qualificazione al turno successivo. Arbitrerà Sommatinese – Barrese Ascanio Lauria di Palermo, con guardalinee Marta Di Franco, anche lei di Palermo, e Stefano Terrana di Caltanissetta.

Infine, alle 18 allo stadio “Antonio Alaimo” scenderà in campo il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo. I falchetti sono in gran condizione. Il 7-0 nel derby con la Sommatinese non ha fatto che esaltare un ambiente già carico e consapevole della forza della squadra. All’andata contro gli ennesi è finita 1-1, un risultato che, sulla carta, favorisce i padroni di casa che, tuttavia, non possono e non debbono in alcun modo sottovalutare gli ospiti che hanno dalla loro esperienza e voglia di far bene. I falchetti, tuttavia, puntano sul fiuto del gol della coppia Goti – Castrillo, come sulle doti realizzative di Totò Vaccaro per mettere in cassaforte la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia. Arbitrerà Serradifalco – Sant’Anna Giuseppe Scalavino di Palermo, con guardalinee Pietro Bennici e Onofrio Zambuto di Agrigento.

Il meccanismo della Coppa Italia di Promozione prevede che i gol segnati in trasferta non valgono doppio. Nel caso della Sommatinese, il gol segnato fuori casa all’andata non varrebbe il doppio in caso di parità complessiva, per cui la qualificazione viene determinata unicamente dal maggior numero di reti segnate nella somma delle due gare. Se si registra il perfetto equilibrio nel totale dei gol tra due squadre, l’arbitro farà battere immediatamente i calci di rigore al termine della partita di ritorno. Non sono previsti i tempi supplementari. Per quanto riguarda le norme di campo, vige l’obbligo di impiegare contemporaneamente un calciatore nato dal 2006 e uno nato dal 2007, mentre le sostituzioni consentite nell’arco dei novanta minuti saranno cinque. La competizione mette in palio un premio di primissimo piano: la società vincitrice della Coppa Italia Regionale otterrà infatti il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza 2027/2028. La finalissima dell’evento è già stata programmata e si disputerà allo stadio “Esseneto” di Agrigento