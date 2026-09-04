Coppa Italia Eccellenza. Al “Di Marco” per ribaltare lo 0-1 dell’andata: la Sancataldese a caccia della grande impresa contro il Kamarat

Sancataldese con l’obbligo di ribaltare lo 0-1 casalingo (se pur giocato in campo neutro a Serradifalco) rimediato contro il Kamarat nell’andata del primo turno della Coppa Italia d’Eccellenza. Un compito non facile per la squadra verdeamaranto di Davide Boncore al “Vito Di Marco”, anche perché il Kamarat visto all’andata è sembrato complesso alquanto ben organizzato con elementi di valore che hanno saputo dare ritmo e personalità alla squadra.

La Sancataldese, tuttavia, ha certamente dalla sua una rosa di livello, ma Boncore, rispetto all’andata, deve meglio amalgamare i giocatori a sua disposizione per farne un complesso vincente puntando soprattutto a dare più ordine, incisività e ritmo al gioco del centrocampo. Nelle corde dei verdemaranto c’è la capacità di ribaltare lo 0-1 dell’andata ma ci vorrà una gran bella impresa a Cammarata per rimontare e vincere.

Ovviamente, in un simile contesto, la tifoseria organizzata della Sancataldese potrebbe costituire il valore aggiunto in una trasferta così insidiosa nella quale la propria squadra è chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Kamarat – Sancataldese sarà arbitrata da una terna tutta palermitana, con direttore di gara Roberto Patrizio, e guardalinee David Bartolotta e Marco Mirabile. In vista della sfida di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia a Cammarata, ecco tutte le indicazioni utili per acquistare il biglietto.

In primo luogo il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti alla cassa dello stadio. È necessario arrivare all’impianto già muniti di biglietto (sia in formato digitale sul telefono che stampato cartaceo). I biglietti sono acquistabili online direttamente sulla piattaforma Postoriservato.it (c’è il link diretto in bio e nelle storie), oppure nel punto vendita a San Cataldo. Per chi desidera acquistare e stampare fisicamente il biglietto prima di partire: Tabaccheria Cammarata – Corso Vittorio Emanuele n. 13, San Cataldo. (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)