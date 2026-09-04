Coppa Italia di Eccellenza. Dopo il poker dell’andata, il Niscemi vuol chiudere la pratica Vittoria e superare il turno

E’ un ritorno del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza che, in casa Niscemi, non sembra proporre particolari problemi. Almeno sulla carta. Il 4-0 che i gialloverdi di Nicolò Terranova hanno saputo confezionare al Pontelongo a spese del Vittoria appare infatti un ottimo tesoretto in vista di un match di ritorno che, proprio sulla base dei 4 gol di vantaggio dei gialloverdi, sembrerebbe ormai tracciato.

Ovvio che nel calcio ci possono stare i ribaltoni, ovvio che il Niscemi deve tenere gli occhi ben aperti a Vittoria contro una compagine di valore, ma i quattro gol con i quali s’è determinato il vantaggio dell’andata non sembra impensierire gli ospiti.

In ogni caso, il tecnico Nicolò Terranova, conoscendone bene storia calcistica e modo di intendere il calcio in generale, difficilmente cadrà nella tentazione di sottovalutare il ritorno tra Vittoria e Niscemi. Il tecnico del Niscemi ha preparato la trasferta di domenica come se la sua squadra sia pronta a scendere in campo per una nuova importante battaglia. Insomma, con lo spirito giusto. Al Gianni Cosimo di Vittoria, di certo, ci saranno 90 minuti da vivere tutti d’un fiato con in palio la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia. Un traguardo che, se raggiunto, consentirebbe al Niscemi di proseguire in una competizione di prestigio come la Coppa Italia d’Eccellenza.

Il match prenderà il via alle 15:30, il cost del biglietto per il settore ospiti è di 7 euro. I tagliandi di ingresso per il settore ospiti sono acquistabili presso il punto vendita del Niscemi: RL ANTINFORTUNISTICA, Via Madonna, 13 – Niscemi. Arbitro dell’incontro sarà Enrico Corvaglia di Catania, guardalinee Santi Emanuel Ranno di Catania e Francesco Fazio di Acireale.