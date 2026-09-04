Caltanissetta torna negli anni ’90: Sasà Taibi riaccende la magia di Fiorello e del Karaoke

Un tuffo negli anni Novanta, tra musica, ricordi e quella voglia di cantare insieme che trasformò le piazze italiane in enormi palcoscenici. Sabato 5 settembre, alle ore 21, Corso Umberto I a Caltanissetta ospiterà “Com’era Fiorello – Tributo a Fiorello, Re del Karaoke”, spettacolo con protagonista Sasà Taibi, inserito nel programma di “Settembre è Nisseno 2026”.

Una serata che punta a far rivivere l’atmosfera di un periodo entrato nell’immaginario collettivo, quello in cui Fiorello, con il suo inconfondibile codino, conquistava l’Italia attraverso il Karaoke, portando la musica direttamente nelle piazze e coinvolgendo persone di ogni età.



Sasà Taibi riporterà sul palco proprio quell’energia, interpretando i grandi successi legati al Fiorello degli anni ’90 e ricreandone look e atmosfere. Non sarà soltanto un concerto o un semplice tributo: il karaoke tornerà ad avere un ruolo centrale e il pubblico potrà diventare protagonista, proprio come accadeva nelle indimenticabili serate che contribuirono a rendere popolarissimo lo showman siciliano.

“Com’era Fiorello” vuole così essere soprattutto un viaggio nella memoria, capace di parlare a chi quegli anni li ha vissuti ma anche di far conoscere alle nuove generazioni un modo di fare spettacolo basato sul contatto diretto con il pubblico, sulla musica e sulla capacità di creare una festa collettiva.



Ad arricchire l’appuntamento ci sarà anche l’esibizione dello Studio Danza diretto da Mariella Rizza, che accompagnerà con la danza alcuni momenti dello spettacolo.

L’evento è promosso nell’ambito di Settembre è Nisseno 2026 ed è organizzato da Magma – Associazione culturale artistica e ricreativa.

Per una sera, dunque, il centro storico di Caltanissetta proverà a riavvolgere il nastro di oltre trent’anni: Corso Umberto I diventerà una grande piazza del Karaoke, tra canzoni conosciute da tutti, nostalgia e divertimento. E per chi ha vissuto quegli anni, potrebbe essere difficile resistere alla tentazione di cantare ancora una volta come allora.