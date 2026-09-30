Caltanissetta, il 2 ottobre inaugurazione della nuova sede di “Spazio vuoto teatro”

CALTANISSETTA – Un nuovo punto di riferimento per la cultura, la formazione e le arti sceniche si appresta ad riaprire le sue porte in città.Venerdì 2 ottobre, alle ore 19:00, si terrà l’inaugurazione della nuova sede del Teatro Spazio Vuoto, situata in via Federico De Roberto 23. L’evento segnerà l’avvio ufficiale della stagione 2026/2027 e sarà l’occasione per presentare al pubblico l’offerta formativa dei Laboratori Teatrali Permanenti. I percorsi, pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età, sono dedicati a bambini, ragazzi e adulti, offrendo a ciascuno l’opportunità di avvicinarsi all’arte dell’attore, sviluppare la creatività e cimentarsi con l’espressività corporea e vocale.

La serata sarà anche un momento di festa e condivisione per la comunità cittadina. A conclusione della presentazione, verrà infatti offerto un buffet conviviale, curato e reso possibile dalla collaborazione con il C.I.R.S. (Scuola di Formazione Professionale). L’appuntamento è quindi aperto a tutti i cittadini, agli appassionati di teatro e a chiunque voglia scoprire le attività in programma per il nuovo anno accademico. Informazioni e iscrizioni:Per maggiori dettagli sui corsi e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare la Responsabile Ilaria Giammusso al numero 320 3186265.