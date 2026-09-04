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Caltanissetta. Weekend in musica: per venerdì 4 e sabato 5 disposta ordinanza che vieta l’uso di bevande in vetro o lattine

Redazione 1

Caltanissetta. Weekend in musica: per venerdì 4 e sabato 5 disposta ordinanza che vieta l’uso di bevande in vetro o lattine

Ven, 04/09/2026 - 15:46

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CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che, per motivi di sicurezza, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di venerdì 04 e sabato 05 settembre 2026 in occasione dello svolgimento delle serate di intrattenimento denominate “Just For Fun – Musica Anni 80” e “KARAOKE”, che si svolgeranno in Piazza della Repubblica e in Corso Umberto I vigerà il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine.

Le vie e piazze interessate dall’ordinanza n. 21 del 03/09/2026 sono le seguenti:

Piazza della Repubblica, via Filippo Turati, via Carnevale, Piazza Garibaldi, Corso Umberto I, Corso Vittorio Emanuele, via Berengario Gaetani.

La somministrazione, vendita e consumo deve avvenire con l’uso di contenitori di plastica o di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da parte di chi effettua la somministrazione o vendita o procede al consumo. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. Gli organizzatori e gli operatori economici interessati alla vendita di tali prodotti sono onerati, per tutta la durata dell’evento, all’attivazione di servizio di raccolta di eventuali contenitori in vetro o lattine presenti comunque nell’area.

Fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della presente Ordinanza comporta:

– l’applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

– la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle bevande in contenitori di vetro o lattine, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.

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