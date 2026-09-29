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Calcio a 5. Iniziato il conto alla rovescia verso il campionato di serie D

Redazione 1

Calcio a 5. Iniziato il conto alla rovescia verso il campionato di serie D

Mar, 29/09/2026 - 22:28

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E’ proprio il caso di dire che sta prendendo forma la nuova stagione del Calcio a 5 Maschile. La Federazione ha ufficializzato l’elenco delle società regolarmente iscritte al campionato di serie D. Tra queste, oltre alla Nissa, figurano Bompensiere Family, Città di Gela, Easy Sport, Gela, Niscemi Football Club, NISSA FC Futsal (nella foto), Riesi 2002, Serradifalco, Sporting Savio ASD U.21.

Il prossimo 8 ottobre è la data nella quale saranno ufficializzati i gironi e sarà quindi definito il percorso delle squadre iscritte al campionato. Insomma, è proprio il caso di dire che, a livello provinciale, il conto alla rovescia è iniziato e che il campionato di serie D dii Calcio a 5 si annuncia alquanto spettacolare ed emozionante con derby provinciali destinati a far accrescere il livello di interesse dei tifosi verso questo torneo.

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