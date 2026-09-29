Avo Caltanissetta, il 18 ottobre al Teatro Regina Margherita serata di beneficenza con la commedia brillante “Camurriusa, Capricciusa, Piducchiusa”

CALTANISSETTA – Un’occasione speciale che unisce il teatro, la solidarietà e la cooperazione tra istituzioni e Terzo Settore. Domenica 18 ottobre 2026, alle ore 18:00, il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta ospiterà la serata di beneficenza con la commedia brillante “Camurriusa, Capricciusa, Piducchiusa”, scritta da Calogero e Rosanna Maurici, per la regia di Giuseppe Manzella. L’iniziativa nasce con un obiettivo nobile: l’intero ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dell’opera e delle attività dell’associazione di Padre Piero, da anni punto di riferimento fondamentale a Caltanissetta per l’aiuto agli ultimi e alle famiglie in difficoltà.L’evento è il frutto di una profonda sinergia tra diverse realtà del territorio. Promotori della serata sono l’Associazione Culturale “Quarta Parete” di San Cataldo e l’AVO Caltanissetta ODV (Associazione Volontari Ospedalieri), che hanno unito le forze per coniugare promozione culturale e vicinanza alle fragilità sociali.A sostenere con convinzione il progetto è l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta, nella persona dell’Assessore Ermanno Pasqualino, che ha accolto e patrocinato con entusiasmo l’iniziativa, a testimonianza di come il lavoro di squadra tra pubblica amministrazione e associazionismo possa generare valore e aiuti concreti per la città.Per far sì che l’incasso dei biglietti vada interamente in beneficenza, le associazioni promotrici lanciano un accorato appello al mondo imprenditoriale, alle attività commerciali e alle realtà produttive locali: è aperta la ricerca di sponsor e partner aziendali che desiderino affiancare il proprio nome a questa importante causa solidale.Tutte le aziende e i commercianti che sceglieranno di contribuire come sponsor otterranno visibilità all’interno dei materiali promozionali e durante la serata al Teatro Regina Margherita, diventando parte attiva di un progetto di alto valore sociale.«Facciamo appello alla generosità degli imprenditori e dei commercianti del nostro territorio», spiegano gli organizzatori. «Il contributo di ogni sponsor sarà fondamentale per coprire i costi vivi della serata e far sì che ogni singolo euro raccolto dalla sbigliettazione vada direttamente a supporto delle preziose attività di Padre Piero».