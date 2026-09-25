Archivio di Stato Caltanissetta, il 26 settembre inaugurazione della mostra “Un patrimonio, mille storie: l’eredità delle immagini”

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 si terranno le Giornate europee del patrimonio, giunte alla

43° edizione, quest’anno dedicate al tema “Patrimonio a rischio: rinnovare, resistere, reinventare”.

L’Archivio di Stato di Caltanissetta ha organizzato una mostra dal titolo “Un patrimonio, mille storie:

l’eredità delle immagini”. Si tratta di un percorso espositivo che vuole valorizzare il patrimonio

fotografico conservato dall’Istituto, risalente alla prima metà del Novecento, come testimonianza della

memoria storica, sociale e culturale del territorio nisseno.



In sintonia con il tema delle Giornate Europee del Patrimonio, la mostra invita a riflettere sul valore della

fotografia come patrimonio culturale da preservare. Le immagini d’archivio, infatti, sono beni fragili,

esposti al degrado materiale e all’obsolescenza dei supporti, ma al tempo stesso costituiscono fonti

insostituibili per la conoscenza del passato e per la costruzione della memoria condivisa. La loro

conservazione, digitalizzazione e valorizzazione rappresentano un impegno essenziale per trasmettere

questo patrimonio alle generazioni future.

La mostra si articola in quattro sezioni:

“Architetture e paesaggi” che raccoglie immagini della città e dei paesi della provincia e documenta

l’evoluzione del territorio, degli insediamenti urbani e rurali e delle infrastrutture, restituendo il rapporto

tra le comunità e gli spazi in cui hanno vissuto.

“Famiglie, infanzia e adolescenza” presenta scene di vita quotidiana, quali matrimoni, momenti di

sport, esperienze scolastiche, feste e attività ricreative, offrendo uno spaccato delle trasformazioni

sociali e culturali del territorio nisseno.

“Lavoro” dedicata alla storia economica locale e, in particolare, all’attività mineraria, restituendo il valore

del lavoro e il ruolo che esso ha avuto nella costruzione dell’identità collettiva.

“Ritratti” in cui sono esposti volti che restituiscono la dimensione più personale della memoria. Ogni

fotografia rappresenta una storia individuale che, insieme alle altre, contribuisce a comporre il racconto

della comunità nissena.

La mostra sarà inaugurata sabato 26 settembre alle ore 9.00 e sarà aperta al pubblico fino alle ore

13.00; stessi orari, 9.00 – 13.00, per domenica 27 settembre. In occasione della festa patronale di S.

Michele, martedì 29 settembre, è prevista un’apertura straordinaria dalle 9.00 alle 13.00.

La mostra sarà aperta al pubblico fino a venerdì 23 ottobre con i seguenti orari:

lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00-13.00

martedì e giovedì: 9.00-17.00