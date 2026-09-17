Ambiente, Baffigo (Piùblu): “A Roma tre giorni di sport e attività per tutela sostenibilità”

(Adnkronos) – “Il weekend è nato quattro anni fa a Roma e la seconda edizione ha visto tre città coinvolte, poi sette e adesso siamo in tutta Italia presso i circoli di canottaggio, canoa e kayak. Gli atleti sono invitati durante la Giornata Mondiale dei Fiumi a pulirli perché è fondamentale fare lo sport in un ambiente sano, in un ambiente pulito”. Così la vice presidente di Piùblu, Domitilla Baffigo, alla conferenza stampa di lancio dell’evento ‘We Can Blu It’ che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere. “Perché gli atleti? Perché grazie alla loro tenacia, noi vogliamo portare avanti il nostro progetto, il nostro sogno, quello di insegnare l'educazione all'ambiente, perché è fondamentale”, ha proseguito. Poi si è soffermata sulla prima Tiber Skiff che si terrà nel corso della We can Blu It. “Siamo molto orgogliosi di lanciarla. Questa è ispirata alla Silver Schiff di Torino. Noi l'abbiamo accolta e abbiamo organizzato questa tre giorni incredibile. Sabato 26 settembre a Roma ci sarà la prima gara internazionale di canottaggio che coinvolgerà atleti da tutto quanto il mondo”. “La partenza sarà a Ponte della Musica e l'arrivo sarà a Castel Sant'Angelo. Siamo molto orgogliosi perché per la prima volta ci potrà essere una competizione in singolo sul Tevere. I cittadini, così come i turisti, potranno scendere e ammirare veramente questo fiume meraviglioso”, ha continuato per poi concludere che “la tre giorni prevederà anche tantissime diverse attività nel nostro villaggio della sostenibilità, in cui abbiamo invitato tutti quanti le associazioni che si occupano di ambiente. Fra di noi ci deve essere un legame fortissimo perché soltanto insieme possiamo far qualcosa di diverso.”.

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