Accoltella i genitori e la sorella, fermato siriano 30enne per tentato omicidio

Un pomeriggio di terrore, quello vissuto oggi da una famiglia che fortunatamente non si è trasformato in tragedia.

Paura a Ladispoli, sul litorale romano, dove un 30enne di origini siriane è stato fermato dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito con un coltello da cucina il padre, la madre e la sorella, all’interno dell’abitazione di famiglia, in via Budapest.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 13, per causa ancora da chiarire.

I tre familiari, di 63, 57 e 19 anni, sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Bracciano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Ladispoli e della Squadra Mobile, che hanno fermato il 30enne