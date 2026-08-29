Sondaggi politici, Vannacci vola all’8% e supera (per la prima volta) Forza Italia. FDI (-0,8%) e PD in calo, cresce M5S

Il sorpasso ora c’è davvero, almeno secondo l’ultimo sondaggio BiDiMedia per l’Aria che tira. Secondo la rilevazione Futuro Nazionale questa settimana fa un balzo del +0,9% e arriva così a toccare la soglia dell’8% di consensi, scavalcando così Forza Italia che sebbene in leggera crescita (+0,1%) rimane attestato sul 7,3%. Dunque il nuovo partito vannacciano sarebbe ora – secondo questa singola rilevazione, ripetiamo: altre società di sondaggi lo registrano ancora sotto FI – il quarto partito italiano. I primi tre restano sempre Fratelli d’Italia, in discesa (-0,8%) al 25,4%; il Pd, pure in calo (-0,4%) al 21%; e il Movimento 5 Stelle, che invece cresce (+0,6%) e si porta al 12,6%.

I numeri nel centrodestra

Con questi numeri, un’alleanza di centrodestra senza Vannacci non solo non raggiungerebbe la soglia del 42% necessaria per ottenere il premio di maggioranza con la nuova legge elettorale, ma addirittura resterebbe ben al di sotto del 40%. Il centrosinistra invece sarebbe in netto vantaggio: sommando i voti di tutti i partiti il fronte progressista arriva al 44,1%.

Il dato sull’affluenza

Sempre secondo le stime dell’ultimo sondaggio diffuso, l’affluenza stimata alle prossime elezioni politiche potrebbe assestarsi attorno al 60% in crescita (+1%) rispetto alle ultime rilevazioni. Stabile il numero degli indecisi