Santa Caterina. Il Comune ammesso a finanziamento per 708 mila euro per riqualificazione e messa in sicurezza della Palestra scolastica “G. Zanella”

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha annunciato che il Comune di Santa Caterina Villarmosa è stato ammesso a finanziamento per € 708.000,00 nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico “G. Zanella”.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco – di un percorso avviato dalla precedente Amministrazione a cui daremo continuità avviando tutti gli adempimenti necessari e procedendo secondo l’iter previsto, nel rispetto delle scadenze, affinché le risorse possano tradursi in un intervento concreto per la nostra palestra e per i nostri ragazzi”.