Serradifalco. Multe per chi abbandona rifiuti. Il vice sindaco Basilio Martino: “Tolleranza zero, chi sporca paga”

SERRADIFALCO. Stavolta sembra proprio che sia stato superato il limite in quanto, se un amministratore comunale come il vice sindaco Basilio Martino ha deciso di mettere un limite al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti dove capita, vuol dire che veramente ogni limite è stato più che superato. In un post il vice sindaco ha sottolineato: “Siamo sempre stati a disposizione della cittadinanza, sempre accondiscendenti, aperti al dialogo e pronti a venire incontro a tutti. Ma c’è un limite a tutto. Essere a disposizione non significa che ognuno possa fare quello che vuole. È inaccettabile che una piccola percentuale di incivili continui a vanificare il lavoro, l’impegno e il senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini che differenziano i rifiuti in modo impeccabile ogni singolo giorno!”,

Parole dure, quelle del vice sindaco che ha ribadito: “Il rispetto per la propria comunità e per il paese in cui viviamo parte prima di tutto da questi gesti quotidiani. Ma soprattutto, riguarda il rispetto verso i vostri stessi figli. Cosa state insegnando ai vostri figli? Ve lo siete mai chiesti? Che valore ha l’educazione se poi si mostra loro che la cosa pubblica si può deturpare senza farsi problemi? Da oggi cambia tutto, Tolleranza zero. Abbiamo dato il via a controlli serrati e le sanzioni sono già partite, proprio ieri due cittadini (un uomo e una donna) sono stati identificati e sanzionati mentre abbandonavano rifiuti in Via delle Miniere.

Una scena del genere non è più concepibile né tollerabile. In questi 9 anni da Assessore ho imparato a conoscere bene le dinamiche del nostro territorio. So esattamente chi differenzia con cura e chi invece vive nell’illegalità, potrei elencare uno per uno tutti i civici che dal lunedì al giovedì non espongono un solo mastello e poi il venerdì buttano l’impossibile per strada. Questo scempio finisce oggi. Le sanzioni verranno applicate a chiunque, senza eccezioni, sconti o favoritismi. Non accetterò più alcun tipo di conferimento errato né tantomeno l’abbandono dei rifiuti per le nostre vie. Chi ama Serradifalco la rispetta, chi sporca, paga”.