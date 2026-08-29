Vasto incendio nel Messinese, minacciate abitazioni

Notte di paura a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, dove un vasto incendio ha interessato diverse contrade della zona del Letto Santo. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno colpito in particolare le aree di Vegna, Settere, Serra Sant’Antonio e Felicita, arrivando a minacciare alcune abitazioni. Il rogo è divampato intorno alle 19 di ieri, quando non era più possibile utilizzare i mezzi aerei. Alcune case sono state evacuate per motivi di sicurezza. Per oltre dodici ore sono state impegnate quattro squadre dei vigili del fuoco, tre della Protezione civile e altrettante del Corpo forestale, insieme a carabinieri, operai comunali e volontari. Dalle prime luci dell’alba sono entrati in azione due Canadair e un elicottero. Al momento la situazione appare sotto controllo, anche se restano alcuni focolai residui sottoposti a monitoraggio e bonifica. (ITALPRESS).