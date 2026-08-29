Bonaccini, “Vota destra chi ha studiato meno”. La Meloni “zittisce” il presidente del PD che si giustifica: “Hanno estrapolato una frase”

È scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini sulle parole pronunciate nei giorni scorsi dal presidente del Partito Democratico sul profilo degli elettori di destra. La premier replica con un lungo post sui social, accusando il Pd di guardare con sufficienza a milioni di italiani. Bonaccini respinge le accuse e precisa il senso delle sue dichiarazioni, sostenendo di aver citato dati e analisi sul voto degli ultimi anni.

Il post di Giorgia Meloni

“In una illuminata lezione, Stefano Bonaccini, Presidente del Partito Democratico, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. L’abbiamo già sentita. Quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti, mentre quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire, quando non da rieducare. Forse Bonaccini dovrebbe prendere in considerazione un’ipotesi più semplice: quegli italiani, indipendentemente dalle scuole che hanno frequentato, hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra. Hanno visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate e lezioni di morale impartite da chi pretende di spiegare agli altri come devono vivere, come devono votare, e come devono pensare. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli. Li rispettiamo. Ed è forse proprio questo rispetto che Bonaccini e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non hanno ancora studiato abbastanza”.

Meloni commenta così le parole pronunciate da Bonaccini nei giorni scorsi, quando il presidente del Pd aveva affermato che a destra vota “in maniera maggioritaria chi ha poco studiato, vive in aree interne e nelle periferie delle città e sta peggio economicamente”.

La replica di Bonaccini

Oggi, ospite di Coffee Break su La7, Bonaccini ha spiegato di essere stato frainteso e di aver parlato sulla base delle analisi del voto. “Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo. Io dicevo che negli ultimi dieci anni in Occidente, ogni volta che si è votato, e spesso ha vinto la destra, dal primo al secondo Trump, alla Brexit, alla Le Pen, al voto alla destra in Italia, la destra ha preso un voto non di tutti, ma maggioritario, se scorporiamo, tra coloro che hanno un po’ meno titoli di studio, tra chi sta peggio economicamente e tra chi vive nelle aree interne, nelle campagne, nelle periferie delle città. Questo è accaduto, scorporando il voto, ci sono le analisi, gli studi. Il che non vuol dire che non ci siano plurilaureati che votano la Lega, Fratelli d’Italia o Vannacci. Ma io l’ho detto come problema per la sinistra”.

Bonaccini ha quindi ribadito che, a suo giudizio, il dato dovrebbe spingere il centrosinistra a interrogarsi sulla propria capacità di rappresentare le fasce più deboli.

“La sinistra, che ha perso spesso le elezioni in tanti Paesi europei e negli Usa – ha aggiunto – dovrebbe saper rappresentare più e meglio coloro che sono più in difficoltà economicamente, o che nella vita hanno avuto meno opportunità per aver titoli di studio più elevati. E’ per dire che serve una sinistra più popolare. Ma secondo voi io mi permetto di dire che solo quelli che studiano… ma non scherziamo. Ho fatto un’analisi di quella che è la realtà se si va a vedere scorporando il voto”.

Infine, il presidente del Pd ha accusato il centrodestra di aver trasformato le sue parole in un’occasione di polemica politica, evitando, a suo giudizio, di affrontare i problemi economici e sociali del Paese.

“Capisco – ha detto ancora Bonaccini – che sia più facile cercare una polemica abbastanza sorprendente col sottoscritto, ieri è partito Bignami e in parte la Lega, piuttosto che rispondere sul perché paghiamo le bollette, la benzina tra le più care al mondo o perché ci sono troppi precari soprattutto giovani, perché la sanità pubblica sta crollando o perché il Paese non cresce e sarà il peggiore nei 27 dell’Ue per crescita”.