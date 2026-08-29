Catania: ubriaco sfonda finestra casa della nonna, arrestato

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e nel rispetto della presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 38enne, pregiudicato, ritenuto responsabile di violazione di domicilio aggravata e danneggiamento.L’intervento dei militari è scaturito a seguito della richiesta di aiuto della proprietaria dell’abitazione, un’anziana donna che, rientrando nella propria casa, ha trovato una finestra rotta e la casa a soqquadro. I Carabinieri hanno raggiunto subito l’appartamento, scoprendo che non si trattava di un furto in appartamento: sul divano hanno infatti trovato il nipote della signora.

Secondo le ricostruzioni dei militari dell’Arma, l’uomo, dopo aver alzato il gomito e forse assunto anche droghe, avrebbe deciso di introdursi con la forza nell’abitazione, sfondando una finestra che si affaccia sul salone. Una volta all’interno avrebbe anche danneggiato diversi oggetti, per poi sdraiarsi sul divano e addormentarsi.Il 38enne, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della madre, emesso nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia, dopo tale misura cautelare era stato ospitato dalla nonna che, però, aveva successivamente deciso di interrompere la convivenza a causa dei continui comportamenti problematici del nipote, legati proprio all’abuso di bevande alcoliche e, secondo quanto emerso, anche di sostanze stupefacenti.L’intervento dei Carabinieri ha consentito di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e di restituire in sicurezza l’abitazione all’anziana proprietaria.