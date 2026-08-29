Vendevano droga su piattaforme social, due arresti a Catania

Una piazza di spaccio è stata smantellata dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di un blitz nel quartiere Picanello a Catania. I “falchi” della Squadra Mobile della Questura hanno notato la presenza sospetta di due giovani di 27 e 21 anni nei pressi di un rifornimento di carburante. Il 21enne, a bordo di uno scooter, è stato visto consegnare denaro al complice. Per fugare ogni dubbio, i poliziotti hanno effettuato un controllo, bloccando e perquisendo entrambi. Sono stati trovati con 11 involucri di marijuana, per un peso complessivo di circa 43 grammi, nascosti sotto la sella dello scooter, e 605 euro in contanti. Dalle indagini è emerso che i due stavano gestendo una vera e propria piazza di spaccio. In particolare, il 27enne prendeva le richieste dei clienti tramite piattaforme di messaggistiche e utenze telefoniche, sostituite di frequente nel tentativo di farsi scoprire. Il 21enne, invece, operava come “rider”, effettuando le consegne nelle diverse zone della città per poi affidare gli incassi al complice al termine del “turno lavorativo”. (ANSA).