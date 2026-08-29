Tortura e uccide cani, nel Catanese 47enne fermato e ricoverato in ospedale psichiatrico

La Polizia è intervenuta in uno stabile di Adrano (Ct) a seguito della segnalazione di un sospetto maltrattamento di animali, giunta attraverso il numero unico d’emergenza. Allertati dalla sala operativa del commissariato, gli agenti della volante hanno raggiunto l’immobile. Sul posto è stato trovato un sacco voluminoso. Accanto, fuoriusciva dell’acqua sporca da una grondaia della terrazza di un appartamento. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato un ulteriore sacco, lasciato in un terreno incolto, adiacente all’immobile. Per ispezionare il contenuto è stato chiesto l’intervento del personale sanitario del servizio veterinario dell’Asp di Catania. Dentro c’erano carcasse bruciate e resti di cani. Un animale aveva una cintura per pantaloni stretta sul collo. Il responsabile delle uccisioni sarebbe un 47enne. I poliziotti hanno controllato la sua abitazione trovando cattivo odore e residui di combustione ancora parzialmente fumanti, colature di sostanza ematica e un palo in ferro, simile a quello utilizzato per fissare le recinzioni metalliche, sporco e con frammenti di peluria. Prima dell’intervento dei poliziotti, il 47enne aveva tentato di ripulire la terrazza. Dopo la visite mediche per l’uomo è stato ritenuto necessario attivare le procedure previste per il trattamento sanitario obbligatorio e per il successivo ricovero nel reparto psichiatrico. (ANSA).