Altra ‘tirata d’orecchi’ per Ranucci, Osservatorio anni di piombo: “Accostamento a Falcone e Borsellino improprio, rinunci a scorta”

“RANUCCI continua a paragonare la propria vicenda a quella di vittime come Falcone, Borsellino, Moro e, ora, Giulio Regeni. Un accostamento che appare improprio e difficile da sostenere. Quelle persone furono uccise per il loro impegno e non ebbero certo la possibilità di frequentare socialmente o comunicare attraverso canali ritenuti sicuri con chi veniva indicato come possibile mandante o figura coinvolta nella minaccia, come nel caso delle conversazioni su Signal riportate tra RANUCCI e Lavitola”. Lo sottolinea in una nota Potito Perruggini Ciotta, nipote del Brigadiere Giuseppe Ciotta, vittima di Prima Linea e presidente dell’Osservatorio Nazionale Anni di Piombo per la Verità Storica. “Se ritiene di non poter chiarire fino in fondo queste circostanze” RANUCCI “abbia almeno la dignità di rinunciare immediatamente al rafforzamento della scorta, che grava sulle risorse dei cittadini italiani”, aggiunge.