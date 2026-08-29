Morte Noemi Impellizzeri nel Catanese, indagheranno anche i carabinieri del Ris di Messina

Le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata nella sua abitazione di Riposto, nel catanese, il 23 agosto scorso, vanno avanti su più fronti. La prossima settimana, infatti, le attività investigative procederanno anche con gli accertamenti dei carabinieri del Ris di Messina. Il compagno, Tony Proiettò, iscritto nel registro degli indagati per omicidio, continua a negare ogni coinvolgimento nella morte della donna e ha consegnato ai carabinieri il telefono con gli sms ricevuti da Noemi la notte prima del decesso. Secondo la sua versione, gli avrebbe scritto che voleva farla finita e di avere cura dei suoi 3 figli minori e del gatto. La famiglia di Noemi intanto contesta l’ipotesi del suicidio. Il perito di parte, dopo l’autopsia eseguita dal medico Giuseppe Ragazzi, avrebbe escluso che la morte sia avvenuta per impiccagione. (ANSA).