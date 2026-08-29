Migranti: 82 arrivano a Lampedusa dopo due soccorsi e uno sbarco

Ottantadue migranti sono arrivati a Lampedusa dopo due soccorsi in mare e uno sbarco. La nave ong Humanity ha soccorso due gruppi di 12 e 59 eritrei, sudanesi, bengalesi, pakistani ed egiziani che viaggiavano su imbarcazioni partite da Zuwara e Tripoli, in Libia. Altri 11 tunisini, fra cui una donna, sono sbarcati direttamente alla baia di Mare Morto e sono stati rintracciati dalla guardia di finanza. Il gommone di sei metri sul quale avevano viaggiato, partito da Sfax, in Tunisia, e’ stato sequestrato. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze sono salite a 283. Per oggi non sono previsti trasferimenti.