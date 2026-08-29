Decine di incendi in Sicilia, nel Palermitano si fugge dalle villette. Nell’Agrigentino evacuato un resort turistico, roghi anche nelle altre province

Sono fuggiti per scappare dalle villette minacciate dalle fiamme che hanno divorato ettari di vegetazione: è successo ai residenti che vivono stabilmente nelle campagne di Ciminna, nel Palermitano. “Abbiamo visto le fiamme partire da lontano e avvicinarsi sempre di più – racconta uno dei residenti – Poche ore e siamo dovuti fuggire dalle nostre abitazioni. Non sappiamo cosa troveremo quando l’incendio sarà spento”. Da ore squadre da terra e i canadair sorvolano la zona. I campi ricoperti di erba secca e il vento hanno alimentato le fiamme. E’ un ultimo sabato di agosto di duro lavoro per le squadre anticendio siciliane, con punte di oltre 40 gradi nell’entroterra. Nel pomeriggio sono divampati diversi roghi sparsi dal Trapanese all’Agrigentino, dal Nisseno al Messinese. A coordinare gli interventi la sala operativa del dipartimento della protezione civile della Regione. Uno dei momenti di maggiore tensione si è verificato nel comune di Menfi, in provincia di Agrigento. Nel primo pomeriggio, un esteso incendio di sterpaglie sviluppatosi in contrada Cipollazzo ha minacciato alcune abitazioni della zona, anche se nelle ore successive il rogo è stato circoscritto. Fiamme anche in località Makauda, a Sciacca (Agrigento), dove in via precauzionale i soccorritori e le forze dell’ordine hanno fatto allontanare tutte le persone presenti all’interno di un residence turistico concentrandole in spiaggia. La strada statale è stata chiusa. Altri comuni colpiti dai roghi, quasi sempre dolosi, sono: Butera nel Nisseno, Paceco, Partanna, Castelvetrano e Calatafimi Segesta nel Trapanese, Polizzi Generosa e Ciminna nel Palermitano, Roccella Valdemone e Santa Domenica di Vittoria nel Messinese.