Caltanissetta. Si chiude il Centro Estivo Comunale. Alessandro Cereda (Easy Sport): “Esperienza di crescita e condivisione per tanti ragazzi”

CALTANISSETTA. Si chiude una bellissima esperienza del Centro Estivo Comunale, fatta di sorrisi, gioco, amicizia, scoperta e tanti momenti vissuti insieme. Alessandro Cereda di Easy Sport Caltanissetta ha inteso ringraziare non solo i bambini e le bambine, veri protagonisti di queste settimane, e ai loro genitori per la fiducia, ma anche Padre Daniele per aver accolto il gruppo nella splendida Parrocchia Sacro Cuore, luogo storico della città, il cui oratorio ha accompagnato e fatto crescere generazioni di nisseni.

Grazie anche agli animatori, a Natale Ferrante per la fattiva collaborazione e il costante sostegno, all’Assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino e alla Dott.ssa Licata per aver sostenuto questa bella avventura dei Centri Estivi Comunali della Città di Caltanissetta. “Un’esperienza – ha concluso Cereda – che ci ricorda quanto sia importante offrire ai più giovani spazi di incontro, crescita e condivisione. Non finisce qui: ci vediamo il 7 settembre per la festa finale, insieme a tutte le associazioni che hanno partecipato al progetto!”.