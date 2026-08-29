Mussomeli. L’Auser Vallone presente con un proprio stand alla 114ª edizione dell’Antica Fiera del Castello in occasione della “The Road to Terra Madre”

MUSSOMELI. L’Auser Vallone ha partecipato alla 114ª edizione dell’Antica Fiera del Castello con uno stand in occasione della “The Road to Terra Madre”, organizzata da Slow Food Sicilia nello straordinario scenario di Mussomeli.

“Il nostro spazio espositivo – ha spiegato l’Auser Vallone – celebra le eccellenze del territorio, ospitando i prodotti degli imprenditori del nostro amato Vallone. Oggi, nel primo giorno della rassegna, tantissimi visitatori hanno affollato lo stand, dimostrando un grandissimo interesse per le nostre attività e per le produzioni locali”.

Lo stand è stato anche visitato da Gianluca Nigrelli, sindaco di Mussomeli. Il primo cittadino ha espresso grande entusiasmo per la presenza dell’Auser del Vallone e ha ringraziato calorosamente l’Associazione Auser Vallone per l’impegno profuso e per il valore portato alla manifestazione. “Questo appuntamento – si legge in una nota – conferma la costante presenza dell’Auser sul territorio, dove offre un’ampia gamma di iniziative. Ne è un esempio la bellissima attività culturale promossa ieri a Montedoro, che come sempre ha saputo coinvolgere e appassionare un pubblico numeroso, interessato ed eterogeneo”.