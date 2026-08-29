Tentata truffa a Delia, UilPensionati e Ada: “Informarsi, aprire gli occhi, alzare la guardia, denunciare. Ecco come difendersi”

“L’operazione dei Carabinieri a Delia, che hanno sventato la truffa ai danni di un’anziana, rappresenta una buona notizia e soprattutto un significativo esempio di come difendersi dagli autori di un reato spregevole, purtroppo estremamente diffuso. Informarsi, aprire gli occhi, alzare la guardia e denunciare sono i quattro passi fondamentali per combattere un fenomeno che ha ormai assunto nel Nisseno e in Sicilia dimensioni inquietanti”.

Lo affermano i segretari generali di UilPensionati Sicilia e Caltanissetta, Claudio Barone e Salvatore Guttilla, insieme con la presidente dell’Ada-Associazione Diritti Anziani di Caltanissetta, Maria Cristina Alaimo, dopo avere appreso che a Delia è stato catturato in flagranza l’autore di una tentata “truffa del finto carabiniere”. Nello stesso contesto è stato pure denunciato un presunto complice dell’arrestato.

“UilPensionati e Ada – sottolineano Barone, Guttilla e Alaimo – sono impegnate accanto alle forze dell’ordine per aumentare con ogni iniziativa possibile di comunicazione e dialogo le capacità di difesa, gli anticorpi, nella popolazione anziana che è massicciamente esposta a un grave pericolo. Non è solo il danno materiale che deve preoccupare in questi casi, ma anche e soprattutto il contraccolpo psico-fisico che provoca”.

“All’Arma vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento, non solo per avere impedito la truffa ma anche per il lavoro di sensibilizzazione che continuano a svolgere. Per mandare in fumo il progetto criminale, infatti, è stata determinante la segnalazione di un familiare della vittima che ha subito avvertito il pericolo grazie alle campagne informative ormai da tempo in corso sul territorio e, quindi, s’è rivolto al Comando della Stazione Carabinieri impedendo, probabilmente, pure la commissione di altri attacchi a pensionati della zona”.