Sicilia. Aggredisce e picchia ex compagna, tunisino arrestato

I carabinieri di Taormina hanno arrestato un 44enne, tunisino, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’arresto è scattato in seguito ad una chiamata della vittima al numero di emergenza “112 NUE”, con cui una donna chiedeva aiuto, segnalando di essere stata aggredita e percossa dall’ex compagno. Non appena i militari sono giunti sul posto, hanno trovato la donna in stato di shock e con evidenti segni di percosse, tanto che si è reso necessario l’intervento di personale sanitario, con il successivo trasporto presso il vicino ospedale di Taormina.

Sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima, i Carabinieri hanno avviato le indagini, appurando che – nel pomeriggio precedente – la donna sarebbe stata dapprima picchiata violentemente dall’ex compagno, che l’avrebbe poi anche vessata e molestata verbalmente, fino a costringerla a trascorrere la notte sulle scale del residence in cui alloggiava. Tra l’altro, durante l’ispezione dei luoghi, i militari hanno rilevato anche la presenza di tracce ematiche, verosimilmente riconducibili alla violenta aggressione che aveva subito la donna. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di MESSINA Gazzi.