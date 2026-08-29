Mussomeli, Inaugurata la 114^ edizione dell’Antica Fiera del Castello: Convegni, premiazioni e degustazioni  fra danze e musica

MUSSOMELI – Tanto caldo ma anche tanto entusiasmo, impegno e fatica per la 114^ edizione dell’Antica Fiera del Castello, inaugurata a Mussomeli il pomeriggio di venerdì 28 agosto 2026. Alla presenza del sindaco di Mussomeli, avvocato Gianluca Nigrelli, degli assessori, e consiglieri comunali, delle autorità civili e militari con i sindaci di Acquaviva Platani, Milena e Villalba, i vice sindaci di Villalba, Campofranco, Sutera e Vallelunga, il capitano dei carabinieri, della Guardia di Finanza, il direttore dell’Istituto Sperimentale zootecnico di Palermo, i rappresentanti della famiglia Indovina per l’Associazione Antica Fiera del Castello, ha avuto luogo, fra gli applaudi del pubblico presente, l’inaugurazione della 114^ Edizione dell’Antica Fiera del Castello. Ha coordinato il momento inaugurale dell’Antica Fiera il vice presidente del consiglio Seby Lo Conte e dopo il taglio del nastro è seguito l’intrattenimento gioioso di gruppi folcloristici che hanno allietato i presenti e tutto l’ambiente dominato dall’Antico e maestoso Castello Manfredonico. Serata inaugurale che ha dato l’avvio al nutrito programma che sarà sviluppato per il 2026 fra convegni, degustazioni. Intrattenimenti storia e tradizione.