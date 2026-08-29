Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, ultimi due turni della “Maratona Estiva”

Domani, ultima domenica di questo “torrido” agosto, presso Magic Lizard di Via De Gasperi 16, si giocheranno gli ultimi due turni della “Maratona Estiva 2026”, torneo valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno Eclettica. Il torneo, articolato in sei turni con lo scarto di un risultato o assenza, vede sedici partecipanti che si contendono la prima posizione in classifica strutturata dalla somma dei risultati delle partite precedenti tolto lo scarto. Il primo in classifica verrà premiata con un’opera dell’artista ceramista Maria Pia Matraxia creata per l’occasione. Il programma della giornata prevede: alle 16.15 sorteggio tavoli, inizio prima partita ore 16.30, ore 18.30 sorteggio tavoli, ore 18.45 inizio seconda partita a seguire premiazione.Il torneo è aperto a tutti e si potrà partecipare anche in queste ultime due partite.Nei giorni scorsi si è riunito il direttivo del RCU Eclettica per programmare l’ultimo quadrimestre di attività. “Il direttivo ha stabilito che da qui alla fine dell’anno si svolgeranno due tornei XXV° (dal 10 settembre al 22 ottobre) e XXVI° (dal 5 novembre al 17 dicembre); tutti e due i tornei saranno strutturati in 5 turni di qualificazione (con uno scarto) più semifinali e finale. – comunicano dal direttivo – Il 4 ottobre, presso la biblioteca Scarabelli si giocherà la terza tappa del Campionato Regionale Individuale. Inoltre c’è in cantiere l’organizzazione di due Open, uno la prima settimana di novembre ed uno alla fine del XXVI° torneo interno, come ogni anno l’Open di Natale”.Inoltre si è ratificata la squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre 2026 che si terrà ad Arenzano (GE) dal 20 al 22 novembre organizzato dal Risiko! Club Ufficiale “Borgo Pila” di Genova. La squadra che rappresenterà Caltanissetta è composta da: Maria Pia Matraxia, Giulia Gulino, Claudio Lombardo, Luigi Tricoli, Andrea Kiswarday e Gabriele Taschetti.