Somalia: liberato cargo sequestrato, uccisi 14 pirati 

La Marina turca e l’esercito somalo hanno liberato la nave mercantile MV Latuf, sequestrata dai pirati il 17 agosto nelle acque settentrionali della Somalia. Nell’operazione sono stati uccisi 14 pirati e distrutte quattro imbarcazioni. Lo ha annunciato il ministero della Difesa somalo.Il cargo era stato sequestrato nei pressi della localita’ costiera di Jifle, nella regione di Nugal. “La pressione costante delle forze dei due Paesi ha costretto i pirati rimasti ad abbandonare la nave”, si legge in una nota. “Le forze hanno assunto il pieno controllo della MV Latuf, che ha ripreso il viaggio senza inconvenienti”, ha aggiunto il ministero. L’operazione e’ durata dieci giorni, ma le autorita’ non hanno precisato quando sia avvenuto l’intervento conclusivo ne’ fornito informazioni sulla sorte dell’equipaggio. L’azione e’ stata condotta sulla base dell’accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Somalia e Turchia, che mira a proteggere le coste somale, garantire la sicurezza marittima e contrastare la pirateria. Secondo i media locali, il cargo batteva bandiera camerunese e aveva a bordo dieci persone: sei cittadini indiani, un turco, un georgiano e due guardie serbe. La nave avrebbe trasportato armi e apparecchiature per le comunicazioni destinate alle strutture turche di addestramento militare a Mogadiscio. La pirateria al largo della Somalia era diminuita sensibilmente nell’ultimo decennio grazie alle missioni navali internazionali e al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma negli ultimi mesi gli attacchi sono tornati ad aumentare. Secondo l’Organizzazione marittima internazionale, negli ultimi quattro mesi sono stati registrati piu’ di 25 episodi, tra assalti tentati e riusciti, contro le navi in transito nella regione. Un rapporto pubblicato a luglio dall’Ufficio marittimo internazionale ha rilevato un aumento degli atti di pirateria e delle rapine armate contro le imbarcazioni in Somalia nel primo semestre del 2026, nonostante a livello mondiale il fenomeno sia sceso ai minimi dal 1992.