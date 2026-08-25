Caltanissetta. Presentata dall’on. Valentina Chinnici (PD) interrogazione finalizzata a conoscere le condizioni del reparto di pneumologia dell’Ospedale “Sant’Elia”

CALTANISSETTA. Facendo seguito ad un’iniziativa del Partito Democratico di Caltanissetta, l’On. Valentina Chinnici ha presentato un’interrogazione finalizzata a conoscere le condizioni del reparto di pneumologia dell’Ospedale S. Elia. Già alla fine di luglio il Consigliere Comunale Carlo Vagginelli aveva sollecitato il Sindaco di Caltanissetta affinché ottenesse dalla direzione dell’ASP i dovuti chiarimenti in merito alle carenze di strumentazione e di personale denunciate ripetutamente a mezzo stampa.

L’intervento dell’On. Chinnici costituisce un’ulteriore sollecitazione affinché si accendano i riflettori su un reparto strategico per l’Ospedale di Caltanissetta e la cui presenza è condizione necessaria per qualificare il nostro Nosocomio quale DEA di II livello.

L’interrogazione consentirà di comprendere se siano in corso procedure amministrative finalizzate all’acquisto di apparecchiature necessarie per l’espletamento dell’attività broncologica presso il reparto di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Caltanissetta , quali siano i finanziamenti assegnati all’ASP per l’acquisto delle apparecchiature sanitarie necessarie e quali siano i provvedimenti immediati e le azioni mirate di competenza che il Governo regionale intenda adottare per consentire la conclusione in tempi certi di eventuali procedure amministrative pendenti.

“L’Ospedale di Caltanissetta – dichiara l’On. Valentina Chinnici – si rivolge ad un bacino di utenza che interessa tre province; è quindi assolutamente necessario che questa struttura disponga delle risorse necessarie per garantire la piena tutela del diritto alla salute e la corretta erogazione dei livelli di assistenza previsti dalla legge. L’interrogazione a mia prima firma, sottoscritta dall’intero gruppo parlamentare del PD intende sollecitare la dovuta attenzione del Governo regionale.”

“Ringraziamo l’On. Valentina Chinnici e tutto il gruppo parlamentare del PD siciliano – aggiungono Greta Tassone e Carlo Vagginelli dal PD di Caltanissetta – che hanno prontamente sostenuto la nostra iniziativa, portando la questione riguardante l’Ospedale Sant’Elia nelle dovute sedi istituzionali. Per noi è fondamentale che la politica regionale comprenda la natura strategica dell’Ospedale di Caltanissetta e destini le opportune risorse economiche, umane e strumentali al suo potenziamento.”