Riesi. Torna il Festival della Letteratura Riesina. L’8 settembre appuntamento nella Scalinata San Giuseppe

RIESI. Torna a Riesi il Festival della Letteratura Resina, giunto alla

sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per martedì 8 settembre

2026 alle 20.30, nella cornice della Scalinata di San Giuseppe.

La manifestazione, curata da Sergio Buttigé, rinnova anche quest’anno

l’invito ad autori, lettori e appassionati (rigorosamente riesini) a

incontrarsi intorno ai libri e alle storie, riportando la letteratura

fuori dalle pagine e dentro uno dei luoghi del centro cittadino.

Il programma della serata prevede ogni anno la partecipazione di diversi

ospiti e la presentazione di testi e autori. Quest’anno ci sarà anche

Mariangela Galante, autrice nissena del libro “Ma tu che lavoro fai?”

(Edizioni SimplyBook), che prenderà parte all’appuntamento con un

proprio contributo.

Il festival rappresenta un momento ormai riconoscibile nel calendario

culturale riesino e si inserisce nelle iniziative dedicate alla

promozione della lettura e alla valorizzazione degli autori e delle loro

opere.

L’iniziativa si svolge con il coinvolgimento dell’Amministrazione

comunale di Riesi, rappresentata dal sindaco Salvatore Sardella, e degli

assessorati alla Cultura e allo Sport, Turismo, Spettacolo e Protezione

Civile.

Per partecipare e proporre un proprio testo è possibile contattare

l’organizzazione all’indirizzo sergiobuttige@hotmail.it oppure tramite

WhatsApp al 339 1027392.