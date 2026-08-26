Riesi. Torna il Festival della Letteratura Riesina. L’8 settembre appuntamento nella Scalinata San Giuseppe

RIESI. Torna a Riesi il Festival della Letteratura Resina, giunto alla
sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per martedì 8 settembre
2026 alle 20.30, nella cornice della Scalinata di San Giuseppe.
La manifestazione, curata da Sergio Buttigé, rinnova anche quest’anno
l’invito ad autori, lettori e appassionati (rigorosamente riesini) a
incontrarsi intorno ai libri e alle storie, riportando la letteratura
fuori dalle pagine e dentro uno dei luoghi del centro cittadino.
Il programma della serata prevede ogni anno la partecipazione di diversi
ospiti e la presentazione di testi e autori. Quest’anno ci sarà anche
Mariangela Galante, autrice nissena del libro “Ma tu che lavoro fai?”
(Edizioni SimplyBook), che prenderà parte all’appuntamento con un
proprio contributo.
Il festival rappresenta un momento ormai riconoscibile nel calendario
culturale riesino e si inserisce nelle iniziative dedicate alla
promozione della lettura e alla valorizzazione degli autori e delle loro
opere.
L’iniziativa si svolge con il coinvolgimento dell’Amministrazione
comunale di Riesi, rappresentata dal sindaco Salvatore Sardella, e degli
assessorati alla Cultura e allo Sport, Turismo, Spettacolo e Protezione
Civile.
Per partecipare e proporre un proprio testo è possibile contattare
l’organizzazione all’indirizzo sergiobuttige@hotmail.it oppure tramite
WhatsApp al 339 1027392.