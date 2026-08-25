San Cataldo. Sopralluogo del sindaco su alcuni cantieri attivi in Città per verificarne l’avanzamento dei lavori

SAN CATALDO. Sopralluogo del sindaco Gioacchino Comparato, insieme all’Ing. Ragolia, presso alcuni dei cantieri attivi nella Città di San Cataldo per verificare da vicino l’avanzamento dei lavori.

​Tra gli interventi visitati:

Nuovo Asilo Nido (finanziato con fondi PNRR)

Scuola Materna Belvedere (rifacimento ormai in via di completamento)

Stadio Comunale (lavori di ammodernamento delle strutture)

​Il sindaco ha inteso ringraziare l’Ufficio Tecnico che, anche nel mese di agosto, ha continuato a lavorare a pieno ritmo per far proseguire i cantieri senza sosta. “​Questi – ha aggiunto il sindaco – sono solo alcuni dei progetti in corso. A brevissimo vi aggiorneremo anche sui lavori al Cine Teatro Marconi, sull’ex SP 6, sul Palazzetto dello Sport e su tanti altri interventi programmati. Continuiamo a lavorare per rendere la nostra città sempre più moderna, efficiente e a misura di cittadino!”.