Anticiclone, caldo “fuori norma”: giovedì Caltanissetta 41 gradi

Torna l’Anticiclone a matrice nord africana con il risultato che fine agosto segnerà valori termici fino a 8/10°C oltre le medie in alcune regioni del centrosud. Andrà meglio nel Nord-Ovest dove le massime si attesteranno intorno ai 30°C. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “La nuova ondata di calore colpirà duramente le regioni centro-meridionali e in parte l’Emilia Romagna” commenta. La rimonta africana partirà con la Sicilia: mercoledì la città più calda sarà Caltanissetta con 40°C, seguita da Oristano (39°C) e dai 37°C diffusi tra Agrigento, ENNA e Ragusa. Giovedì Caltanissetta salirà a 41°C e Oristano a 40°C, mentre in Calabria la colonnina di mercurio segnerà 39°C a Cosenza e Reggio Calabria. Non andrà meglio nelle zone interne collinari tanto che a Isernia sono previsti 38°C nonostante i suoi 400 metri di quota. Venerdì sarà la giornata peggiore: Foggia toccherà i 42°C, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Nuoro e Reggio Calabria si assesteranno sui 41°C, Frosinone e Terni raggiungeranno i 40°C, Ascoli Piceno e Roma i 39°C. Il caldo investirà anche l’Emilia Romagna con tanta afa sulle coste e caldo torrido nell’interno anche a causa di venti moderati di Garbino. La situazione inizierà a migliorare nel weekend. “Già da sabato le temperature estreme inizieranno a ritirarsi verso sud – annuncia Tedici – e domenica si tornerà a respirare nelle regioni centro-settentrionali. Al meridione, invece, sole e caldo africano continueranno a dominare incontrastati fino all’inizio di settembre”. Nel dettaglio: – Mercoledì 26. Al Nord: soleggiato, nubi sparse in Liguria. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo. – Giovedì 27. Al Nord: soleggiato, qualche addensamento sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: sole e caldo in sensibile aumento. – Venerdì 28. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali forti su Alpi e Prealpi. Al Centro: soleggiato e caldo intenso. Al Sud: soleggiato e molto caldo. Tendenza: super anticiclone subtropicale al Centro-Sud con oltre 40-41°C.